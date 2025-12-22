Celeridad en el escrutinio especial, pide candidato a la alcaldía del PNH

Tegucigalpa– El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, pidió celeridad en el desarrollo del proceso de escrutinio especial, esto ante los diversos retrasos y conflictos entre partidos políticos al interior del Centro Logístico Electoral (CLE).

“Quedan como mil actas por escrutar, ya estamos en 22 de diciembre, la idea es que hubiera declaratoria antes de Navidad, igual, lo bueno es que ya están escrutando, el ambiente siempre es tenso pero se está avanzando”, detalló.

Agregó que “el mejor día fue cuando vimos alrededor de 370 actas escrutadas, de haber mantenido ese ritmo ya hubiéramos terminado”, expresó.

Sostuvo que a pesar de que Marlon Ochoa ha dicho que ni aunque le pongan una pistola en la cabeza no firmaría la declaratoria, a pesar que Salvador dijera que no aceptaría ninguna declaratoria y que repitieran las elecciones, vamos a avanzar, como país son momentos difíciles, ojalá tengamos la madurez democrática para aceptar los resultados.

Reiteró que tanto los escrutadores del partido Liberal como Libre durante el fin de semana boicotearon el escrutinio, “esperemos que hoy sea un día muy productivo y que se logre dar la declaratoria, no podemos permitir que Libre se quede en el poder, la población salió a votar en contra de Libre el 30 de noviembre”, apuntó. IR