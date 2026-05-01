Celebrarán el XXXIV Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

Tegucigalpa – La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), será anfitriona del XXXIV Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que se celebrará en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de Tegucigalpa del 20 al 23 de mayo de 2026, bajo el lema central: “Centroamérica avances en resiliencia y gestión integrada en agua, saneamiento y residuos”.

AIDIS es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil de América Latina en el área técnico-científica y congrega las principales instituciones de prestadores de servicios de agua potable, profesionales y estudiantes de las tres Américas, que se dedican a la preservación ambiental, a la salud y al saneamiento.

Además, la AIDIS se fundó en 1948 en Santiago de Chile y está organizada en cuatro regiones. La Región II corresponde a Centroamérica.

Cada bienio se realiza el Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se lleva a cabo en forma ininterrumpida desde 1957, en Honduras se ha celebrado en 1977, 2001 y 2013.

El Congreso cuenta con conferencias magistrales, trabajos técnicos de investigación de la región, mesas redondas, conversatorios, eventos laterales, EXPOAIDIS 2026, entre otras actividades.

Los principales temas a abordar son: agua potable, saneamiento y el cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el clima y su relación con los diferentes usos del agua, reúso del agua en la agricultura, saneamiento, contaminación ambiental, manejo de residuos sólidos, gestión de riesgos, atención en emergencias y determinantes ambientales de la salud.

En el evento participarán conferencistas y participantes de España, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y Organismos Regionales como el Foro de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica y República Dominicana (FOCARD-APS), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (SE-COMISCA), ambos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); y varias municipalidades y prestadores de servicios de agua de Honduras.

En el marco del Congreso, las asociaciones de sociedad civil relacionadas con el agua y saneamiento entregarán al Presidente Nasry Asfura, un documento de análisis sectorial, ya que se requiere reorganizar el Sector en sus cuatro Pilares: Rectoría, Regulación, Prestación del Servicio y Asistencia Técnica. AIDIS quiere contribuir con el Gobierno Central y Gobiernos Municipales en mejorar el Sector agua y saneamiento del país y de la región centroamericana.

Los organizadores extienden la invitación al XXXIV Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental donde saldrán conclusiones y recomendaciones importantes para Honduras y Centroamérica. JS