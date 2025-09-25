Ceder mi candidatura a Jorge Cálix es un paso para salvar a Honduras, sostiene Samuel García

Tegucigalpa– Tras hacerse pública su renuncia a la candidatura por la reelección en Olancho, el diputado liberal Samuel Armando de Jesús García Salgado explicó que su decisión busca fortalecer al Partido Liberal de Honduras (PLH) y apoyar el proyecto político del ingeniero Salvador Nasralla como aspirante presidencial.

En declaraciones a medios, García señaló que la incorporación de Jorge Luis Cálix como candidato propietario por Olancho es un paso estratégico para consolidar al liberalismo en el departamento.

“Hemos tomado una decisión sabia, con el propósito de fortalecer al Partido Liberal en Olancho. Creemos que la inclusión de Jorge Cálix, cuyo padre fue alcalde de Catacamas, es dignificante para el departamento. Me he despojado de esa candidatura para fortalecer al partido y, sobre todo, para que Salvador Nasralla sea el próximo presidente de Honduras”, expresó García.

El diputado resaltó que su renuncia no significa apartarse de la vida política ni del respaldo a su instituto, sino que se trata de un sacrificio personal por el futuro del país.

“Esto lo estamos haciendo primero por Honduras. Sentimos que el país necesita ser salvado y el único que puede hacerlo es Salvador Nasralla de la mano del Partido Liberal. Hemos hecho este sacrificio de ceder la candidatura a Jorge Cálix, pero seguimos al frente apoyando al partido”, afirmó.

García también hizo hincapié en que el movimiento de adhesión a Nasralla no solo se refleja en Olancho, sino también en la costa norte y en distintas regiones del país, donde sectores del liberalismo han decidido sumar esfuerzos para garantizar un triunfo electoral en noviembre de 2025.LB