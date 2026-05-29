CCIT respalda cambios en estrategia de seguridad y pide plan integral tras eliminación de Dipampco

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Karim Alejandro Faraj se pronunció sobre la reciente decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), de suprimir la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), señalando que los cambios deben orientarse a mejorar los resultados en materia de seguridad.

– Pidió a las autoridades ser creativas para combatir la criminalidad común y organizada.

El representante del sector empresarial consideró que la lucha contra la inseguridad requiere una revisión constante de las estrategias implementadas. “Todo cambio que tenga como objetivo mejorar y obtener mejores resultados es positivo para el país y su población”, expresó.

Lamentó la persistente violencia que afecta a Honduras, subrayando que la pérdida de vidas humanas sigue siendo motivo de preocupación. “La muerte de cualquier ciudadano hondureño es algo que no podemos pasar desapercibido”, indicó.

Desde la perspectiva de la empresa privada, insistió en la necesidad de construir una estrategia integral que involucre al gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. A su juicio, este enfoque permitiría generar condiciones más seguras que fomenten la inversión y la creación de empleo.

En relación con la eliminación de Dipampco, advirtió que el reto no sólo es cambiar estructuras, sino evitar que se repitan prácticas ineficaces dentro de nuevas unidades. “Lo importante es construir soluciones a mediano y largo plazo, no únicamente respuestas inmediatas”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de implementar en el país un modelo de seguridad similar al aplicado en El Salvador, el titular de la CCIT evitó respaldar una propuesta específica, pero destacó la importancia de la creatividad en la búsqueda de soluciones. “Debemos construir como nación un plan conjunto que marque el rumbo que queremos para Honduras”, sostuvo.

Faraj rechazó generalizaciones sobre la pérdida de credibilidad de la Policía Nacional, reconociendo el trabajo de los agentes que arriesgan sus vidas diariamente. “No podemos demeritar el sacrificio de muchos policías que trabajan por la seguridad de la ciudadanía”, puntualizó.

Finalizó reiterando que el país necesita avanzar hacia una mejora continua en sus políticas de seguridad, con una visión articulada que permita reducir la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población hondureña. JS