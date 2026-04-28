CCIT respalda acuerdo de salario mínimo y pide impulsar la formalidad laboral en Honduras

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), valoró positivamente el acuerdo alcanzado para el ajuste al salario mínimo correspondiente al período 2026-2027, destacando el diálogo como el principal mecanismo que permitió lograr consensos entre los sectores involucrados.

En un comunicado emitido desde la capital Tegucigalpa, la organización empresarial subrayó que el acuerdo por dos años brinda mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores, lo que a su vez genera condiciones favorables para la atracción de inversión nacional y extranjera.

La CCIT señaló que este tipo de consensos contribuyen a la generación de empleo, un aspecto clave para el desarrollo económico del país, al tiempo que fortalecen la estabilidad en el mercado laboral.

Comunicado en referencia al ajuste del salario mínimo 2026-2027 pic.twitter.com/NzwFH9dNqo — CCIT (@ccithn) April 28, 2026

Reducir la informalidad

No obstante, la gremial enfatizó la necesidad de acompañar este acuerdo con iniciativas orientadas a reducir la informalidad, la cual -según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- representa alrededor del 82 % de la actividad económica en Honduras.

En ese sentido, el ente privado instó a promover políticas que incentiven la formalización empresarial, el cumplimiento de la legislación laboral vigente y la creación de empleos dignos y sostenibles.

La CCIT reconoció el llamado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para continuar avanzando en un diálogo social tripartito que permita establecer nuevos mecanismos técnicos para la fijación del salario mínimo, ajustados a la realidad económica del país.

La organización reafirmó su compromiso de participar activamente en los espacios de diálogo y construcción de consensos, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, fortalecer la estabilidad laboral y ampliar las oportunidades para la población hondureña. JS