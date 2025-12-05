“Que acabe la prepotencia y la corrupción”: exhorta CCIT al próximo gobierno

Tegucigalpa – “Lo más importante es que aquí acabe la prepotencia y la corrupción que hemos venido viviendo desde hace muchísimos años, que este nuevo gobierno se concentre en tener servidores públicos que se dediquen a trabajar de verdad sin meter las manos”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín.

El presidente de los empresarios capitalinos refirió que tanto el candidato nacionalista, Nasry Asfura, como el liberal Salvador Nasralla se han manifestado en sus planes de gobierno que pretenden trabajar con la empresa privada de cerca para mejorar el empleo.

Destacó que precisamente el tema laboral es primordial en el país porque no hay empleo, “obviamente teniendo una seguridad jurídica más clara y trabajando en pro del bienestar del país y la empresa privada, definitivamente que tendríamos una mayor cantidad de empleo y atrayendo la inversión”.

Fortín señaló que el país no puede atraer inversión extranjera o hacer que el inversionista local invierta porque solo hubo un cambio de gobierno, sino que es una serie de periodos en los cuales se ve una estabilidad. VC