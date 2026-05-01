CCIT: Honduras debe atraer inversión y elevar productividad para generar más empleo formal

Tegucigalpa – En el marco del Día del Trabajador, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Karim Faraj, afirmó que Honduras necesita fortalecer su productividad, atraer inversión y construir confianza para impulsar la generación de empleo formal en el país.

El líder empresarial subrayó que estos elementos son clave para que las empresas puedan crecer, innovar y abrir más oportunidades laborales que permitan a los hondureños desarrollarse y mejorar su calidad de vida. “Solo así nuestras empresas podrán crecer, innovar y abrir más espacios de empleo formal”, expresó.

Faraj destacó que el desarrollo del país depende del trabajo conjunto entre los distintos sectores y y “se logra cuando trabajadores, empresas y sociedad avanzamos unidos, con diálogo, responsabilidad y visión de futuro”.

En ese sentido, aseguró que desde la gremial empresarial se mantiene el compromiso de impulsar un entorno que promueva más y mejores oportunidades laborales, con estabilidad, crecimiento y respeto a los derechos de los trabajadores.

En su mensaje del Día del Trabajador Faraj rindió reconocimiento a los hondureños que contribuyen diariamente al desarrollo nacional. “Honramos a quienes trabajan desde tempranas horas en el campo, en oficinas y en empresas; a quienes lideran equipos. Detrás de cada jornada hay un compromiso de salir adelante”, manifestó.

El presidente de la CCIT enfatizó que cada empleo representa más que productividad, al considerar que el trabajo es dignidad, sustento y esperanza para las familias hondureñas. LB