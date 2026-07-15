CCIT hace llamado a utilizar fondos de tasa de seguridad de forma transparente

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Karim Faraj manifestó que todos los ingresos de la administración pública deben de ser transparentes y abiertos esto en referencia a la adjudicación de una empresa para la adquisición de placas vehiculares.

Detalló que hay un compromiso que se va hacer la entrega de placas y un rastreo nacional que es positivo.

Agregó que lo importante es que todo se haga de una forma transparente que no se ponga en duda la entrega de las mismas.

El gobierno tiene previsto recaudar al menos seis mil millones de lempiras en recursos de la tasa de seguridad, en ese sentido, dijo que es algo que le ha faltado transparencia, pero que espera que en esta administración haya buenas intenciones.

“Si se está pagando la tasa de seguridad debe de haber resultados con impactos positivos en el combate de la extorsión y la inversión para la generación de empleo”, sostuvo.

Añadió que hay resultados que pueden ser mejores y con visión a largo plazo.

“Como país se debe de caminar y buscar estrategias a largo plazo y no cambiarlas cada tres meses, entre más veeduría hay mejores resultados se darán con la tasa de seguridad, los fondos deben de invertirse de forma efectiva”, apuntó. IR