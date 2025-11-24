CCIT estima circulación de L. 22 mil millones por pago de aguinaldo

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, estimó que el pago del aguinaldo para este año podría oscilar en un monto de 22 mil millones de lempiras.

“Siempre hacemos una proyección de lo que esperamos que suceda en el mes de diciembre con el tema de los aguinaldos y este año tenemos esa proyección de que puede haber una derrama económica por el pago del decimotercer mes el aguinaldo de alrededor de 22 mil millones de lempiras”, dijo.

Díaz detalló que unos 16 mil 800 millones de lempiras provienen de los asalariados del sector privado y el resto, unos 6 mil 400 millones de lempiras de los asalariados del sector público.

Explicó que los sectores donde se puede ver ese incremento son principalmente el sector comercio, la intermediación financiera, debido a todas las transacciones que se realizan, así como el tema de transporte y logística. VC