CCIT espera iniciar una agenda de trabajo conjunto con Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) felicitó a Juan Diego Zelaya por resultar electo como alcalde del Distrito Central e indicó que está dispuesto para iniciar una agenda de trabajo conjunta.

Consideró que la elección de Zelaya como alcalde del Distrito Central es una muestra del ejercicio democrático y la voluntad soberana de los capitalinos.

Afirmó que están listos para impulsar estrategias que fomenten el desarrollo económico, las mejoras en la estrategia vial, mesas de trabajo para la infraestructura de la capital, impulso a los emprendimientos, fortalecer y crecer a los MiPymes y crear nuevos espacios de empleo.

Por otro lado, pidió a los diputados electos por el departamento de Francisco Morazán que trabajen en conjunto para legislar a favor de los hondureños.

Señaló que es imperativo que los diputados se enfoquen en mejorar las oportunidades que permitan el crecimiento.

Sobre la declaratoria de las elecciones generales, anheló que el país camine a un fortalecimiento, comprometerse con la democracia, la institucionalidad y la paz. AG