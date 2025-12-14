CCIT enfatiza que proceso electoral debe resolverse por las vías legales y dejar escenarios de confrontación

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) señaló que el proceso electoral hondureño debe resolverse por las vías legales y técnicas prestablecidas respetando el marco constitucional y mecanismos democráticos.

La CCIT emitió este domingo un pronunciamiento para referirse ante los recientes llamados y posicionamientos políticos pronunciados en el proceso electoral.

Esta organización indicó que el país no puede seguir inmerso en escenarios de confrontación que incrementan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana, inversión y gobernabilidad.

Advirtió que convocar a movilizaciones, promover escenarios de presión social o plantear una Asamblea Nacional Constituyente como vía para resolver los problemas del país representan aseveraciones carentes de sustento técnico solo para atender intereses particulares o coyunturales.

La CCIT remarcó que cualquier diferencia o inconformidad con lo expresado en las urnas debe canalizarse dentro de los procedimientos legales, evitar mensajes que generan división, polarización o zozobra.

Exhortó a todos los actores políticos, sociales y económicos a actuar con prudencia, responsabilidad y madurez democrática.

Finamente, mencionó que Honduras necesita estabilidad, certidumbre jurídica y señales claras que permitan avanzar hacia la recuperación económica, generación de empleo y fortalecimiento institucional. AG