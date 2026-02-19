CCIT elige a Karim Alejandro Faraj Farach como nuevo presidente

Tegucigalpa – Este jueves se escogió a la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) donde Karim Alejandro Faraj Farach fue electo como nuevo presidente para el período 2026-2028.

Los otros directivos que fueron electos son: Sonia Patricia Casanova Reyes como secretaria, Ricardo Francisco Tábora Mears como tesorero, Dennis Enrique Fernández Aguilar como Vocal I propietario, Jimmy Daniel Bacarett como Vocal II propietario y César Saúl Bran Barahona como Vocal III propietarios.

También fueron electos Javier Ernesto Bendeck Asfura como prosecretario, Elifet Rolando Alvarenga Mairena como Vocal I suplente, Valeria Sofía Ríos Castellón como Vocal II suplente, José Agustín Torres McDonough como vocal III suplente, Karla Jeannette Lima Avelar como Vocal IV suplente, José Ernesto Mejía Portillo como fiscal y María del Carmen Nasser Salem como fiscal suplente.

La junta directiva de la CCIT en el período 2026-2028.

Solo se presentó una sola planilla para elegir de 13 a 16 miembros de la junta directiva.

La nueva junta directiva tiene la misión de representar, impulsar y apoyar la competitividad y creación de empresas para contribuir con el desarrollo del país, implementar búsqueda de sistemas simplificados, asegurar la seguridad jurídica y crear proyectos de fortalecimiento de las capacidades de las empresas afiliadas.

Además, afirmó que la CCIT debe continuar trabajando para garantizar la incidencia en políticas públicas, promover la libre empresa y el respeto de las leyes que favorezcan a las empresas en el país, fortalecer alianzas a favor de los empresarios, programas y proyectos de desarrollo empresarial e incorporación de emprendimientos. AG