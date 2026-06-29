CCIT considera que reformas energéticas fortalecerán las Mipymes

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, insistió que se requiere la aprobación de diversas políticas públicas desde el Congreso Nacional, principalmente en el tema energético, para generar un entorno de inversiones más seguro en el país.

Díaz sostuvo que una reforma al sector eléctrico tendría un impacto positivo para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), al reducir los costos ocasionados por las interrupciones del servicio de energía.

“Muchos de estas empresas no cuentan con los recursos para tener plantas de generación y terminan incrementando sus costos de operación”, explicó al expresar el respaldo a la iniciativa.

La representante de la CCIT agregó que fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), también contribuiría a mejorar la competitividad del país frente al resto de Centroamérica.

“Consideramos que se han dado pasos muy importantes en generar un clima propicio para la inversión, pero estos deben ir acompañados de toda una estrategia y de un plan a corto, mediano y largo plazo”, manifestó.

La empresaria recordó que las Mipymes representan alrededor del 95 % de las empresas del país y generan ocho de cada diez empleos. AD