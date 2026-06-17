CCIT considera que Ley de Beneficiario Final fortalecerá la confianza y transparencia en Honduras

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, calificó como un paso positivo la aprobación de la Ley de Beneficiario Final, al considerar que contribuirá a fortalecer la confianza en Honduras y a cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia.

Díaz señaló que la normativa era necesaria para que el país avanzara en el cumplimiento de compromisos relacionados con la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros, además de evitar que Honduras fuera incluida en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Es un paso que nuestro país tenía que dar con el objetivo de cumplir estos estándares que existen a nivel internacional”, expresó.

La representante de la CCIT advirtió que el incumplimiento de estas políticas puede generar desconfianza en la comunidad internacional y afectar la economía nacional, ya que los inversionistas y otros países suelen limitar sus relaciones con naciones que no cumplen con las normas de transparencia y combate a la corrupción.

Asimismo, destacó que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tendrá una responsabilidad clave en la implementación de la ley, al ser la entidad encargada de administrar el Registro de Beneficiario Final y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Díaz indicó que es fundamental que las autoridades den los pasos oportunos para brindar seguridad jurídica a las empresas y aseguró que el país requiere continuar impulsando normativas que favorezcan la atracción de inversiones.

No obstante, enfatizó que el fortalecimiento institucional debe acompañar las reformas legales. “No debemos quedarnos solo con las políticas públicas o con la creación y reforma de nuevas leyes; también es necesario que las autoridades establezcan una estrategia integral para fortalecer las instituciones y garantizar capacidades de verificación e imposición de sanciones”, concluyó. LB