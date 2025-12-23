CCIT confía que resultado electoral brindará un liderazgo capaz de fomentar seguridad jurídica y creación de empleos

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) emitió un comunicado este martes en respaldo a la institucionalidad electoral y al fortalecimiento de la democracia hondureña, donde indica además que confía en que el resultado electoral brindará un liderazgo capaz de fomentar seguridad jurídica y creación de empleos en Honduras.

La CCIT reconoce el papel fundamental que desempeña el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la vida democrática de Honduras, a quien reiteró su “firme e irrestricto respaldo como el órgano constitucional responsable de velar por la voluntad soberana del pueblo”.

A través del comunicado, la Cámara de Comercio expresó: “Reconocemos y apoyamos de manera especial la labor y el compromiso de las consejeras, Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, confiando en que su gestión seguirá fundamentada estrictamente en la ley, la transparencia y el rigor técnico que el momento histórico demanda”.

Enfatizó asimismo que el respeto al proceso legal y a los tiempos establecidos es la única vía para garantizar una declaratoria legítima, por lo que la organización gremial instó a todos los sectores a aguardar con prudencia y serenidad el pronunciamiento oficial de las autoridades electorales, permitiendo que el proceso culmine de forma pacífica y ordenada, bajo el amparo de la Constitución.

“Honduras se encuentra en una etapa decisiva. El cierre de este ciclo electoral para una etapa de paz y esperanza”, reza el comunicado que agrega que como sector empresarial y veedor de la transaccionalidad económica, confía en que el resultado de este proceso brindará un liderazgo capaz de fomentar la diversidad de ideas, la seguridad jurídica y la creación de empleos, pilares fundamentales para el bienestar de todas las familias hondureñas.

La CCIT reafirmó mediante el comunicado, su compromiso de seguir trabajando por Honduras, defendiendo siempre la institucionalidad, la legalidad, el desarrollo social y económico de nuestra nación. VC