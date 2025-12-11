CCIT clausura el Programa Formaliza tu Negocio “Premio Fundación Terra te Impulsa 2025”

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) anunció este jueves el cierre oficial del programa Formaliza tu Negocio “Premio Fundación Terra te Impulsa 2025”, una iniciativa orientada a promover la formalización, el crecimiento y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas en Honduras.

Durante esta edición, 45 emprendedores culminaron exitosamente su proceso de formación, recibiendo asesoramiento especializado bajo la metodología “Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN»), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), enfocada en el desarrollo integral de planes de negocio y en la gestión eficiente de empresas emergentes.

El programa contó con el valioso respaldo de Fundación Terra Te Impulsa, que durante cinco años consecutivos continúa consolidándose como un aliado estratégico en la promoción del emprendimiento formal y la generación de oportunidades económicas en el país. Gracias a este apoyo, los participantes recibieron capacitación de alto nivel, herramientas metodológicas y acompañamiento técnico personalizado.

Además, durante la clausura se presentaron los resultados del primer piloto de la Mentora Inteligente para el Acompañamiento (MIA), la nueva asistente de inteligencia artificial para emprendedores financiada por la OIT, diseñada para ofrecer asistencia en la formulación y fortalecimiento de modelos de negocio. Este piloto marca un avance significativo en la incorporación de tecnología innovadora al servicio del sector emprendedor hondureño.

“Para Fundación Terra Te Impulsa, es un honor acompañar iniciativas que fortalecen el ecosistema emprendedor del país. Cuando una empresa se formaliza, no solo crece un negocio: crece una familia, una comunidad y la economía en su conjunto. Ver cómo los emprendedores incorporan nuevas herramientas, incluida la inteligencia artificial, nos confirma que Honduras cuenta con talento dispuesto a innovar y asumir los desafíos del futuro. Invertir en su desarrollo es apostar por un país más competitivo, sostenible y preparado para las demandas de esta nueva era», manifestó Mariel Rivera, directora ejecutiva de Fundación Terra.

Durante la ceremonia se reconoció a los emprendimientos más destacados de esta edición, otorgando capital de trabajo en especie.

Ganadores de premios:

1. Gilberto Lionel Bendaña – La Maderería

Primer lugar, 35 mil lempiras

2. Ana Margarita Mejía – Creaciones Anny

Segundo lugar, 30 mil lempiras

3. Johaly Mariana Flores – Ágape Jewelry

Tercer lugar, 25 mil lempiras

4. Nelson Eduardo Ulloa Salgado – Huerta Dragón – Pitahaya Fruta Exótica

Cuarto lugar, 23 mil lempiras

5. Ganadores del quinto lugar (L 20,000.00 cada uno):

Lilian Vanessa Maldonado Lozano – Detalles del Cielo

Dania Lizeth López Luque – Smile Protect

Karen Johanna Pineda García – Vinos Juárez

Nicole Sarahy Vásquez – Children’s Zone Academy

Yaneth Regina Colindres Castellanos – IMSAC

Roger Alberto Padilla – Inversiones Torre Fuerte

6. Ganadores del Kit Digital (Laptop):

Emma Sarahi Navarro – Finca Agroturística Villa Estela

Ruth Isabel Verde – Isabellas HN

Gloria Isabel Flores – Loly Paleta

“Estoy muy agradecido con la CCIT y Fundación Terra Te Impulsa por este reconocimiento y por el apoyo brindado en la formalización de nuestros negocios. La cortadora de madera que recibimos será clave para optimizar nuestro trabajo y seguir ofreciendo productos de calidad”, manifestó Gilberto Lionel Bendaña, de La Maderería.

La CCIT reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que promuevan la formalización empresarial, la competitividad y la formación continua, elementos esenciales para el desarrollo económico de Honduras.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Fundación Terra por su continuo apoyo y por el impacto positivo generado a través del Premio Fundación Terra te Impulsa, el cual continúa motivando a cientos de emprendedores a formalizarse y fortalecer sus negocios. PD