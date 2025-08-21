CCIT celebra 135 años de resiliencia y visión de miles de empresarios capitalinos

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) celebró este jueves 135 años desde su fundación donde sus directivos destacaron que es una de las instituciones gremiales más representativas y con mayor trayectoria en el país.

“Celebrar 135 años es celebrar la resiliencia y visión de miles de empresarios que han confiado en CCIT”, señaló Daniel Fortín, presidente de la CCIT.

Desde su fundación en 1890, CCIT ha acompañado a generaciones de empresarios capitalinos mediante la promoción de reformas orientadas legalmente a facilitar la inversión y el comercio, la creación de espacios de formación y capacitación empresarial y el establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje que han fortalecido la seguridad jurídica en el país.

Fortín recordó que la Cámara de Comercio fortalece la seguridad jurídica y el entorno empresarial del país a través de la gestión del Registro Mercantil y del Registro de Garantías Mobiliarias, instrumentos claves que impulsan la formalización y brindan confianza a las inversiones.

Paola Díaz, la directora ejecutiva de CCIT destacó que la gremial es un aliado estratégico que seguirá creando puentes hacia nuevas oportunidades y fortaleciendo el espíritu empresarial que mueve al país.

Esta institución ha jugado un papel esencial en la apertura de oportunidades para las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes). VC