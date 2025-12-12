CCIT apuesta por el diálogo con el nuevo gobierno

Tegucigalpa – La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz destacó que tras las elecciones generales, Honduras tiene mucho trabajo que hacer en el tema de atraer inversión tanto nacional como extranjera que permitan la creación de todos los empleos que se necesitan.

“Dentro de esas expectativas que nosotros podemos expresar tenemos para este nuevo gobierno es que podamos hacer un trabajo en conjunto, que haya un diálogo permanente estructurado entre el sector público y el sector privado, a través de mesas de trabajo en las que se pueda focalizar todos los temas pendientes como el empleo, infraestructura y energía eléctrica”, indicó.

Díaz explicó que de esa forma, gobierno y empresa privada lograrán resolver los problemas que el país tiene pendiente, además que es necesario que se haga y se continúe la lucha contra la corrupción. “La corrupción no permite que nuestro país logre el desarrollo”, agregó.

La directora de la CCIT expresó que confía que el diálogo que se planteó al gobierno de Xiomara Castro y que nunca se concretó, se logre con las nuevas autoridades que tomarán posesión de su cargo el 27 de enero.

“En este momento, considero que ya hicimos que nuestra vos se escuchara, ya decidimos que queremos un cambio y eso va permitir que estas nuevas autoridades que asuman después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) establezca esta declaratoria, tengan ese diálogo, porque somos nosotros desde el sector privado los que podemos brindar la información técnica necesaria para hacer el análisis y resolver todos estos temas”, dijo. VC