CCIT aplaude elección de junta directiva del CN

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) expresó este viernes que esperan que la nueva etapa legislativa que inicia hoy con la elección de la junta directiva en propiedad esté orientada a responder a las necesidades reales del país.

Mediante un comunicado, la CCIT dijo que aplaude la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, “este es un momento clave para restablecer plenamente la operatividad del poder legislativo y avanzar en la agenda institucional que demanda el país”, destacó.

La gremial de los empresarios capitalinos destacó que para el sector empresarial, la conformación del órgano directivo del Congreso representa una oportunidad para encauzar el debate legislativo hacia la generación de condiciones que favorezca la estabilidad, el respeto al estado de derecho y la construcción de un marco normativo moderno y funcional para la economía nacional.

“Honduras requiere un Congreso que prime la responsabilidad y la visión de largo plazo, capaz de producir consensos que fortalezcan la confianza, reduzcan la incertidumbre y contribuyan a un clima propicio para la inversión y la creación de empleo”, reza el comunicado.

Finalmente, la CCIT indicó que espera que en esta nueva etapa legislativa el interés nacional, la institucionalidad democrática y el bienestar de todos los hondureños sea colocado en el centro del interés nacional. VC