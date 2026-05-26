CCISUR advierte millonarias pérdidas y llama a diálogo ante bloqueos en el sur de Honduras

Choluteca. — La Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR) expresó su preocupación por los bloqueos de carreteras registrados los días 25 y 26 de mayo en la zona sur del país, señalando que las interrupciones están generando severos impactos económicos, sociales y productivos en la región.

A través de un comunicado, la organización empresarial afirmó que el cierre de la carretera Panamericana ha paralizado el flujo de productos perecederos, insumos agrícolas, combustibles y otros bienes, lo que ya provoca pérdidas diarias superiores a los 50 millones de lempiras.

Según CCISUR, esta situación afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas de Choluteca, comprometiendo contratos y operaciones comerciales.

En el plano social, el organismo advirtió que la población enfrenta riesgos de desabastecimiento, mientras que trabajadores, docentes y estudiantes han quedado incomunicados, perdiendo jornadas laborales y educativas.

Asimismo, destacó el impacto en la producción regional, particularmente en sectores clave como la agroindustria, acuicultura y exportaciones —incluyendo productos como camarón, melón y sandía—, lo que podría derivar en pérdidas de divisas, deterioro de la imagen país y cancelación de contratos internacionales.

CCISUR también subrayó que las tomas de carreteras vulneran el derecho constitucional a la libre circulación, así como el acceso al trabajo, la salud y la educación.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente a los manifestantes para que levanten los bloqueos y permitan el tránsito de personas y mercancías, reconociendo el derecho a la protesta, pero rechazando medidas que afectan a terceros.

De igual forma, instó al Gobierno central y autoridades locales a instalar una mesa de diálogo con garantías para abordar las demandas de los sectores movilizados en un marco de respeto y legalidad.

Como parte de su pronunciamiento, CCISUR ofreció actuar como mediadora neutral entre las partes, facilitando espacios de encuentro en sus instalaciones en Choluteca, con el objetivo de construir soluciones que no continúen afectando la economía y el bienestar de la población.

“El diálogo, no los bloqueos, es el camino para resolver las diferencias”, concluye el comunicado. IR