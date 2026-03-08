CCIC y presidente de CN dialogan sobre empleo, competitividad y proyectos estratégicos para SPS

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, y miembros de la Junta Directiva, recibieron este sábado al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, con quien dialogaron sobre empleo, competitividad y proyectos estratégicos para el Valle de Sula.

Durante la reunión se abordó una agenda de temas prioritarios para el desarrollo económico y social del país, enfocada en iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía, fortalecer la inversión y generar más oportunidades de empleo para los hondureños.

Entre los temas discutidos destacan propuestas relacionadas con generación de empleo entre ellas la urgencia de la ¨Ley de empleo parcial¨, simplificación de trámites, incentivos para la formalización empresarial, financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), competitividad, energía, infraestructura y proyectos estratégicos para el Valle de Sula, como la construcción de la represa El Tablón.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó la disposición del sector empresarial de continuar aportando al desarrollo del país mediante el diálogo y el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.

“Esperamos estar permanentemente trabajando para ser un brazo de apoyo para el Gobierno, para que podamos prosperar todos juntos, creando confianza y certidumbre, trabajando por Honduras y no por un partido ni por un interés particular”, manifestó Qubain.

De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la importancia de mantener una relación de trabajo coordinada con el sector empresarial, garantizando condiciones que promuevan la inversión y el crecimiento económico.

“Desde el Congreso Nacional vamos a apoyar al sector privado para que pueda generar el empleo que el pueblo hondureño necesita. El respeto a la propiedad privada se va a garantizar y el sector empresarial es un aliado; no estamos viendo como enemigo a ningún grupo de la sociedad”, expresó Zambrano, quien calificó el encuentro como un diálogo franco para coordinar y analizar diversas iniciativas, incluyendo proyectos de interés para el departamento de Cortés.

La CCIC reiteró que el fortalecimiento del diálogo público-privado es clave para impulsar políticas y proyectos que contribuyan a mejorar el clima de negocios, atraer inversiones y generar más empleo para los hondureños. (RO)