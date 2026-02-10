CCIC y diputados de Cortés buscan impulsar el desarrollo del Valle de Sula y Honduras

Tegucigalpa – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sostuvo una reunión de trabajo con diputados del departamento de Cortés, para impulsar el desarrollo social del Valle de Sula y Honduras.

El objetivo de este encuentro fue dialogar sobre una agenda de temas prioritarios que deben ser impulsados desde el Congreso Nacional para promover el desarrollo social y económico de Honduras, con énfasis en el Valle de Sula, indicó la CCIC.

Durante el encuentro se abordaron propuestas clave orientadas a fortalecer la inversión, la generación de empleo, la competitividad empresarial y el bienestar de la población. Entre los temas planteados destacan la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, la amnistía aduanera y la revisión de procesos en instituciones como la ARSA y la SERNA.

Asimismo, se discutió la necesidad de avanzar en una regularización administrativa, la revisión de sanciones gubernamentales que resultan desproporcionadas y la implementación de incentivos temporales para la formalización empresarial, especialmente en el marco de una ley orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

En materia energética, se plantearon acciones para el control del hurto de energía, la reducción de pérdidas técnicas, la creación de un fondo para la modernización del sistema eléctrico, así como incentivos para la generación de energía renovable. De igual forma, se abordó la necesidad de una reforma institucional del sistema de seguridad social, con énfasis en la gobernanza del IHSS.

En el ámbito de infraestructura, se destacó la importancia de proyectos estratégicos como la construcción de la represa El Tablón, así como los proyectos de Llanitos y Jicatuyo; el mejoramiento de la carretera CA-4 en el tramo Chamelecón–Cofradía–Naco; y la modernización de la infraestructura de la Empresa Nacional Portuaria, entre otros.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, enfatizó que es indispensable trabajar de manera articulada entre el sector público y privado para alcanzar resultados concretos que se traduzcan en desarrollo para el país y bienestar para los hondureños. Asimismo, subrayó como tema prioritario la construcción de la represa El Tablón, por el impacto que tendrá en la protección y el desarrollo del Valle de Sula.

“Estamos muy satisfechos con la apertura y cómo ha estado trabajando el nuevo Congreso Nacional. Nos reunimos con los diputados de Cortés para trabajar de manera articulada en iniciativas que consideramos prioritarias para mejorar la competitividad del país, fomentar la inversión y generar empleo. Hemos acordado establecer comités de seguimiento para que estos temas puedan avanzar y ser presentados formalmente ante el Congreso Nacional”, expresó Qubain.

Sector empresarial y diputados coincidieron en la importancia de que el departamento de Cortés cuente con mayor prioridad dentro de la agenda legislativa, dada su relevancia como motor económico del país.

Por su parte, la diputada Daysi Andonie aseguró que existe un compromiso de trabajar de manera conjunta con el sector empresarial, reconociendo las dificultades que enfrenta la pequeña empresa. En tanto, el diputado Carlos Umaña señaló que esperan avanzar con una agenda común que permita generar soluciones concretas. En general, los diputados del departamento de Cortés manifestaron apertura y voluntad para trabajar en favor del desarrollo del Valle de Sula y del país. (RO)