CCIC pide acelerar estudios técnicos de la represa El Tablón para evitar más retrasos

San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, instó al Gobierno a agilizar los estudios técnicos de la represa El Tablón, al considerar que el proyecto es prioritario para proteger al Valle de Sula de futuras inundaciones.

Qubain señaló que es válido que la administración de Nasry Asfura revise el proyecto, pero advirtió que ese proceso debe realizarse en tiempos oportunos para evitar postergar la obra.

También recordó que los efectos del cambio climático incrementan la vulnerabilidad del país ante fenómenos como las tormentas Eta e Iota.

El dirigente empresarial expresó su confianza en que el proceso no represente un retroceso y recordó que, según compromisos asumidos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la licitación del proyecto estaría lista para noviembre.

«El Valle de Sula produce el 62 % del Producto Interno Bruto del país. Este proyecto salva vidas, protege la producción y evita el sufrimiento de miles de familias” apuntó el presidente de la CCIC.

A su criterio, el proyecto debe considerarse una inversión en seguridad nacional para la presidencia, asegurando que su finalización protegerá a miles de familias hondureñas de desastres naturales.

“Ojalá el presidente Nasry Asfura inicie esta obra que marcará la historia de Honduras y reduzca el impacto de futuras inundaciones», concluyó el Qubain. AD