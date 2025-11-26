CCIC insta a un voto masivo y pacífico el 30 de noviembre

Tegucigalpa- El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, hizo un llamado contundente a la ciudadanía a participar de manera masiva, pacífica y responsable en las elecciones generales del 30 de noviembre, destacando que la estabilidad del país depende del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Qubain afirmó que la jornada electoral representa una “cita con la democracia”, subrayando la importancia de que todos los hondureños puedan expresarse en libertad y sin presiones.

“Este 30 de noviembre tenemos una cita con la democracia de Honduras. Necesitamos un proceso pacífico, en libertad, donde todos podamos expresarnos y garantizar que los resultados reflejen la voluntad de la mayoría”, manifestó.

El presidente de la CCIC insistió en que una alta participación ciudadana es clave para fortalecer la institucionalidad y la credibilidad del proceso electoral.

“La participación masiva fortalecerá nuestro país. Ejerzamos nuestro derecho con responsabilidad, convicción y amor a Honduras. Si votas, ganamos todos”, expresó Qubain en su mensaje.

El llamado del sector privado se suma al de organizaciones nacionales e internacionales que, a pocos días de las elecciones, instan a que la jornada se desarrolle en paz, transparencia y pleno respeto al mandato del pueblo hondureño.LB