CCIC destaca aprobación de Ley de Empleo Parcial como oportunidad para ampliar acceso al trabajo formal

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, expresó este jueves su agradecimiento a los diputados del Congreso Nacional por la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, una iniciativa que permitirá ampliar las oportunidades laborales en el país, especialmente para sectores que no pueden acceder a jornadas completas.

Qubain señaló que la aprobación de esta normativa representa el resultado de una gestión sostenida desde la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022, decisión que calificó como un “error grave” por su impacto en la economía y en las condiciones sociales de miles de hondureños.

“El país necesitaba un marco legal que permitiera a quienes no pueden trabajar tiempo completo acceder a empleo formal con todos sus derechos”, afirmó.

El dirigente empresarial subrayó que la nueva ley responde a realidades específicas de la población, como estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes requieren esquemas laborales más flexibles para integrarse al mercado formal.

Asimismo, cuestionó que la eliminación del empleo por hora afectó principalmente a quienes dependían de este tipo de contratación. “Muchos jóvenes se vieron obligados a migrar al sector informal, donde perciben ingresos bajos y sin garantías laborales”, agregó.

Con la entrada en vigor de la Ley de Empleo Parcial, se abre la posibilidad de contratación formal para trabajos temporales o de medio tiempo, especialmente en sectores como turismo, restaurantes y hoteles, que incrementan su demanda en temporadas específicas como Semana Santa.

Además, destacó que las nuevas condiciones laborales incluirán beneficios como pago proporcional de décimo tercer y décimo cuarto mes, vacaciones, prestaciones laborales y acceso al Seguro Social, garantizando así derechos fundamentales para los trabajadores.

Acotó que el sector empresarial ya trabaja en coordinación con la Secretaría de Trabajo para asegurar la correcta implementación de la ley, a través de jornadas de capacitación dirigidas a las empresas. Asimismo, anunció la preparación de una nueva feria de empleo que permitirá conectar la oferta laboral con la demanda actual bajo este nuevo marco legal.

“Esperamos que esta ley se traduzca en más oportunidades, crecimiento económico y bienestar social para los hondureños”, concluyó. (RO)