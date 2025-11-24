CCIC completa encuentros con tres presidenciables hondureños

Tegucigalpa – La alta dirigencia de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés (CCIC), completó sus encuentros con tres presidenciables hondureños de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre.

“En el marco de la campaña “Si votas, ganamos todos”, la CCIC realizó encuentros con tres candidatos presidenciales, quienes presentaron sus propuestas y dialogaron con nuestra Junta Directiva y agremiados sobre los principales retos y oportunidades del país”, informó la CCIC.

El ente gremial agradeció a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada; al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura; y al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por atender la invitación y contribuir a un espacio de diálogo plural, respetuoso e informado, fundamental para fortalecer la participación ciudadana.

Asimismo, reiteraron el llamado a ejercer el voto de manera responsable y consciente.

“La democracia se fortalece con la participación de todos, y el futuro de Honduras requiere el compromiso de cada ciudadano. La CCIC trabajará de la mano con quien sea favorecido por la mayoría de los hondureños en las urnas”, concluyeron. JS