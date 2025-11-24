spot_imgspot_img
Política

CCIC completa encuentros con tres presidenciables hondureños

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La alta dirigencia de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés (CCIC), completó sus encuentros con tres presidenciables hondureños de cara a los comicios del próximo 30 de noviembre.

“En el marco de la campaña “Si votas, ganamos todos”, la CCIC realizó encuentros con tres candidatos presidenciales, quienes presentaron sus propuestas y dialogaron con nuestra Junta Directiva y agremiados sobre los principales retos y oportunidades del país”, informó la CCIC.

El ente gremial agradeció a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada; al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura; y al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, por atender la invitación y contribuir a un espacio de diálogo plural, respetuoso e informado, fundamental para fortalecer la participación ciudadana.

Asimismo, reiteraron el llamado a ejercer el voto de manera responsable y consciente.

“La democracia se fortalece con la participación de todos, y el futuro de Honduras requiere el compromiso de cada ciudadano. La CCIC trabajará de la mano con quien sea favorecido por la mayoría de los hondureños en las urnas”, concluyeron. JS

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024