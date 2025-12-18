CCEPL pide a representantes de la JERV que se presenten a las 7:00 AM para el escrutinio especial

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) instruyó a sus representantes para que integren las juntas especiales receptoras de votos (JERV) para que se presenten y den inicio al proceso de escrutinio especial.

Mediante un comunicado, confirmó que los representantes en el turno A deben estar presentes en el centro logístico electoral a partir de las 7:00 de la mañana, de lo contrario, serán sustituidos.

Señaló que la demora en el escrutinio especial solo profundiza la crisis y genera mayor incertidumbre, el voto es sagrado, y el país debe tener certeza sobre sus autoridades.

Exhortó a sus representantes del JERV a actuar con el sentido de patriotismo para asegurar que cada acta sea verificada sin dilaciones que impidan al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar la declaratoria oficial en tiempos establecidos.

El CCEPL afirmó que con un escrutinio transparente permitirá reflejar fielmente la voluntad, y que le otorgó al Partido Liberal la oportunidad de fortalecerse y consolidarse como la principal fuerza política. AG