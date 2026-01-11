CCEPL alerta que decreto de recuento electoral es para que Libre siga en el poder

Tegucigalpa – El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), señaló que el decreto de recuento electoral es parte de una estrategia del oficialismo de quedarse en el poder.

Indicó que estas acciones constituyen un evidente abuso de abuso de autoridad y extralimitación de funciones que no le corresponde al Congreso Nacional.

Apuntó que el oficialismo quiere utilizar como pretexto una supuesta ampliación de dos años para dar trámite a resoluciones electorales.

“Esta pretensión representa una amenaza a la democracia, porque abre posibilidades de anular el proceso electoral y desconocer la voluntad soberana expresada por el pueblo en las urnas”, cita el pronunciamiento.

La centenaria institución rechaza cualquier intento de instrumentalizar la candidatura de Salvador Nasralla o manipular la defensa del Partido Liberal con fines políticos y busca generar desprestigio, confusión o agresión pública.

El CCEPL advirtió que la invocación del artículo 205 numeral siete de la Constitución no puede ser utilizada como un mecanismo de presión política ni como una herramienta para alterar el equilibrio de poderes o distorsionar el mandato popular. AG