Catalina de Gales lanza una serie de cortos animados para apoyar el desarrollo infantil

Londres – La princesa Catalina de Gales lanzó este miércoles, a través de la fundación infantil que preside, una serie de cortos animados con el objetivo de apoyar el desarrollo social y emocional de los niños.

Catalina ha estado «directamente implicada» en la creación de la iniciativa y está «profundamente comprometida» con la difusión de estos contenidos, afirmó el palacio de Kensington (residencia oficial de los príncipes de Gales) en un comunicado recogido por medios británicos.

El proyecto busca ayudar a profesionales, familias y cuidadores de niños a visibilizar el «impacto transformador de las pequeñas interacciones cotidianas» en los menores durante sus primeros años de vida, indica la nota.

La esposa del príncipe Guillermo también visitó en junio a los ilustradores y educadores infantiles que han participado en el proyecto durante un taller creativo de su fundación, la Royal Foundation Centre for Early Childhood.

La propia Catalina explicó en el comunicado que los cortos animados «muestran cómo los adultos pueden crear interacciones afectuosas y enriquecedoras con los niños, lo que contribuye a fomentar su desarrollo social y emocional durante sus primeros años de vida».

La princesa aseguró asimismo que la infancia temprana es una «oportunidad dorada» para construir unas buenas bases de salud y felicidad: «Al desarrollar estas habilidades en nuestros bebés y niños, estaremos criando a una generación más joven y mejor preparada para afrontar el futuro», concluyó.

Los vídeos, que estarán disponibles también en galés y en lengua de signos británica, exploran temas como el desarrollo de un cerebro emocionalmente sano, la gestión de sentimientos intensos, el aprendizaje temprano o la creación de vínculos afectivos. Para ello, se han empleado técnicas visuales como ilustraciones a línea y animación con recortes de papel.

La Royal Foundation Centre for Early Childhood colaborará con universidades, organizaciones benéficas y entidades profesionales para integrar esta serie en programas de formación y práctica educativa en todo el Reino Unido.

Este proyecto es, según Kensington, un «paso clave» en el trabajo de concienciación de la princesa sobre educación infantil y da continuidad a la iniciativa ‘Shaping Us’, impulsada por Catalina para promover las habilidades emocionales desde la infancia.

La princesa de Gales anunció en enero de 2025 que el cáncer -de tipología desconocida- del que había sido diagnosticada un año antes está «en remisión» y en los últimos meses ha efectuado un retorno gradual a sus compromisos oficiales y a sus labores benéficas. EFE