Castro ordena cierre de año y de gobierno durante reunión del Consejo de Ministros

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro ordenó a sus funcionarios el cierre de año y de gobierno durante el Consejo de Ministros sostenido este sábado en Lepaguare, Olancho, informó el vicecanciller Gerardo Torres.

-Nueva prórroga del estado de excepción que vencerá el 26 de enero del 2026.

“La orden de la presidenta ha sido clara, tenemos dos instrucciones: uno es preparar este cierre de año y lo otro es preparar el cierre de gobierno», dijo.

El funcionario agregó que «todavía estamos en un contexto político complicado pendiente de las declaraciones de las elecciones, pero el mandato de este gobierno lo dio la presidenta y lo recalcó, es rendirle cuentas al pueblo de Honduras, dejar claro las cosas que el socialismo democrático le hereda al pueblo de Honduras”.

La orden de la mandataria deja sin efecto la instrucción que había dado la candidata a la presidencia de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien en su primera declaración tras las elecciones del 30 de noviembre había desautorizado a los funcionarios a colaborar con el traspaso de mando con las nuevas autoridades.

El director de Aduanas, Fausto Cálix dijo que durante el Consejo de Ministros cada funcionario rindió cuenta de sus gestiones, las que aseguró posteriormente se darán a conocer a la opinión pública.

Durante la reunión de funcionarios, también se acordó una nueva prórroga al estado de excepción cuya vigésima sexta extensión finaliza el 26 de diciembre, dijo por su parte la ministra de la Presidencia, Saraí Serna. La nueva extensión finalizará el 26 de enero a las 6:00 de la tarde.

El Decreto Ejecutivo que dio paso a la suspensión de garantías constitucionales, el PCM 29-2022 fue emitido por la administración de Xiomara Castro para declarar el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022.

Mediante este decreto se limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución y, la inviolabilidad del domicilio.

Cabe recordar que el 18 de noviembre, el pleno de diputados del Congreso Nacional, compuesto por una mayoría de 71 legisladores, determinó improbar la prórroga del estado de excepción. VC