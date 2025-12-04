Castro destituye a ministro de Educación tras congratular a su esposa por triunfo político

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro confirmó este miércoles que Daniel Sponda fue separado de su cargo en el gobierno como ministro de Educación.

Asimismo, comunicó que el entonces viceministro Jaime Rodríguez asuma la titularidad de la Secretaría de Educación.

He ordenado se le comunique al Vice Ministro Jaime Rodríguez, que debe asumir la Secretaría de Educación como Ministro por ley. Y, estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 4, 2025

“Estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre”, posteó la mandataria hondureña.

Sponda acompañó a la presidenta Castro desde el inicio de su administración en enero de 2022.

¡Datos para la Historia en Gracias a Dios! 🇭🇳



Este departamento, es rico en naturaleza y cultura, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales.



Sus condiciones geográficas y logísticas hacen que las… pic.twitter.com/h0h4qZCyD6 — Daniel Sponda (@SpondaDaniel) December 3, 2025

La destitución de Sponda ocurre dos horas después del que ahora exfuncionario posteara en su cuenta de red social “X” en el que felicitar a su esposa Erika Uretecho por ser la única líder del pueblo misquito que ha logrado reelegirse como diputado en este sector hondureño.

En su mensaje Sponda, además de felicitar a su esposa y elogiar su auténtico liderazgo dijo que ella “demostró que la integridad supera las campañas de mentira y el dinero”.

La diputada Erika Urtecho representó en el proceso electoral la candidatura por el opositor Partido Liberal por la cual obtuvo su escaño en el Congreso Nacional en las pasadas elecciones.

Es hija de Carolina Echeverría Haylock, quien también fue diputada por Gracias a Dios, y su liderazgo en esa región fue reconocido por los pueblos originarios que le brindaron su apoyo de manera permanente. PD