Castro desea suerte a Asfura y dice Libre volverá pronto durante su última inauguración

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro se despidió este lunes con una inauguración parcial del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Castro abandona el poder este 27 de enero después de cumplir su periodo presidencial de cuatro años, según lo establece la Constitución de la República.

“En este estadio hace cuatro años estuvimos asumiendo la Presidencia de la República y hoy volvemos en el último día de mi mandato… hoy entregamos un estadio remodelado, diferente, un estadio de primer mundo”, expresó la mandataria.

Recordó que inauguró cinco estadios, 104 campos de fútbol y 31 están por concluir.

En su último discurso volvió a presumir sus logros y dijo que su gobierno fue del y para el pueblo. “Dejamos una macroeconomía sólida en nuestro país”, externó.

Igual de sólidas dejamos las reservas internacionales, como nunca estuvieron en nuestro país, agregó.

Durante mi gobierno volvimos a la matrícula gratis, retornamos a la entrega de la merienda escolar, un millón 200 mil niños beneficiados.

Entre otros logros recordó el subsidio a la energía, al transporte y al combustible. Dijo que muchos ancianos en Honduras están recibiendo medicamentos en su casa, afirmación que refutada incluso por los mismos empleados de gobierno que hoy protestaron exigiendo el pago de su salario por el traslado de los medicamentos.

Resumió que muchos de sus procesos emprendidos darán frutos en los siguientes años como el café, sector al que dijo apoyó y logrará producir en el futuro el mejor café gracias al apoyo recibido en el presente.

La presidenta le deseo suerte a Nasry Asfura, como nuevo presidente y finalmente exclamó ¡misión cumplida, prohibido olvidar que somos resistencia!

La ahora expresidenta inauguró el área de butacas con un monto de 14 millones de lempiras de igual manera el proyecto del techo de un sector de sol del estadio valorado en 51 millones de lempiras, entre otras mejoras.

Sin embargo, se trata de una inauguración parcial como sucedió como varios proyectos como los ocho hospitales, carreteras y reparaciones en escuelas.

Castro se caracterizó por inaugurar obras de forma parcial o remodelaciones.

La remodelación del estadio capitalino es la última obra de Castro al frente del Poder Ejecutivo.

Este martes, Nasry Asfura asume como el presidente electo para el periodo 2026-2030.

Cabe señalar, que la modernización del área de butacas ha sido ampliamente criticada ya que cuenta con los colores de la bandera de Venezuela, país al que siempre Castro manifestó apoyo.

Sin embargo, desde el oficialismo se ha argumentado que son los colores de la Guacamaya, ave nacional y de la bandera de la capital hondureña.