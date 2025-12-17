Castillo Hermanos organiza una carrera 5 y 10 km para erradicar desnutrición en Guatemala

Ciudad de Guatemala – La corporación Castillo Hermanos, a través de su iniciativa ‘Guatemaltecos por la Nutrición’, anunció esta semana el lanzamiento de la carrera 5 y 10 kilómetros denominada ‘Cada Kilómetro Cuenta’ para sensibilizar y movilizar a la población guatemalteca contra la desnutrición.

El evento deportivo se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el circuito de Reforma de la zona 10 de Ciudad de Guatemala con el fin de visibilizar el éxito del programa ‘Guatemaltecos por la Nutrición’.

Y es que, según los resultados médicos presentados en el reporte de la investigadora Sophia Aguirre de la Universidad Católica de América en Washington, este programa ha logrado reducir tanto la desnutrición aguda como de forma sustancial la desnutrición crónica en las comunidades donde opera.

El presidente de Castillo Hermanos, Stuardo Sinibaldi, destacó que la carrera busca «crear conciencia de la desnutrición infantil y hacer un llamado a la acción a todos los guatemaltecos después de que ha sido un proyecto tan exitoso».

Desde 2022, la iniciativa ha implicado una inversión de 15 millones de dólares y se implementa con un enfoque integral en la provincia Huehuetenango (al oeste de Guatemala), específicamente en los municipios de La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.

Una auditoría externa realizada este año por la Universidad Católica de América en Washington confirmó la eficacia de ‘Guatemaltecos por la Nutrición’, reportando importantes avances en las comunidades tratadas, donde la desnutrición aguda se redujo drásticamente en menores de cinco años, pasando del 6 % a solo 0.38 %, mientras que la desnutrición crónica disminuyó en 17 puntos porcentuales.

El estudio también reveló que las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes se redujeron hasta en un 76 % con el acceso a los servicios de los Campamentos de Nutrimóviles.

Como parte del evento, el día previo, el sábado 31 de enero, se presentarán seis nuevas unidades móviles (cuatro laboratorios y dos clínicas) que se sumarán al programa. Estas unidades, con mejoras en diseño y equipamiento, reforzarán los servicios de salud, nutrición y desarrollo infantil en zonas de difícil acceso de Huehuetenango.

Con la incorporación de estos nuevos Nutrimóviles, la cobertura del programa se ampliará para atender a más de 6,000 niños menores de cinco años, sumándose a las más de 5,500 familias y 15,000 personas ya inscritas.

«Más que un evento deportivo, es una actividad donde vamos a compartir con las familias que quieran participar en el lanzamiento de nuestras seis nuevas unidades móviles. Es la oportunidad para sumarnos en el inicio del año a una actividad de salud, de movilidad, pero que también hace conciencia de que la nutrición sigue estando presente y que todos podemos sumarnos», dijo el director ejecutivo de ‘Guatemaltecos por la Nutrición’, José Silva.

Los fondos recaudados por la donación de 150 quetzales (unos 9.58 dólares) por inscripción se destinarán a mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso al agua para 2,000 familias. Esto se logrará a través de la instalación de letrinas, estufas mejoradas y sistemas de captación de agua de lluvia. La inscripción está disponible en su sitio web. EFE