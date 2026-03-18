Casos de dengue superan los 1,700 autoridades llaman a reforzar medidas de prevención

Tegucigalpa- El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que el país registra un preocupante incremento en los casos de dengue, acumulando 1,711 contagios hasta la semana epidemiológica número 10.

Del total de casos, 1,688 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que 23 han sido clasificados como dengue grave, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Mejía explicó que actualmente circula el serotipo 3 del virus, considerado uno de los más agresivos, ya que está altamente asociado a formas graves de la enfermedad. “Una persona infectada con este serotipo tiene mayores probabilidades de desarrollar complicaciones”, advirtió.

Entre los principales síntomas de alarma destacan dolor intenso detrás de los ojos, dolor abdominal, vómitos y la ausencia de orina por más de cuatro horas. Ante estas señales, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud, así como iniciar hidratación oral y consumir únicamente acetaminofén para controlar la fiebre.

El funcionario enfatizó que la aspirina está totalmente contraindicada, ya que puede provocar hemorragias y agravar el estado del paciente.

En cuanto a la distribución geográfica, las zonas con mayor incidencia de casos son la región Metropolitana del Distrito Central —que incluye Tegucigalpa y Comayagüela—, seguida de Choluteca, Cortés, la región Metropolitana de San Pedro Sula, así como Yoro, Santa Bárbara y Colón.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población a eliminar criaderos de zancudos, como recipientes con agua estancada, y a mantener medidas preventivas en los hogares, con el fin de evitar un mayor incremento de casos en las próximas semanas.LB