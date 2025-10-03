Casos de dengue se redujeron 94 %, pero no se debe bajar la guardia, piden autoridades

Tegucigalpa – El jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, señaló hoy que los casos de dengue se redujeron un 94 %, respecto al 2024, pero pidió no bajar la guardia ante la enfermedad.

Señaló que actualmente solo se han confirmado mediante laboratorio 154 casos, seis de ellos en las últimas semanas.

Destacó que este año se registran cuatro muertes por dengue, la última se reportó en el mes de febrero.

Sin embargo, insistió que no se debe bajar la guardia ante la enfermedad, por lo que exhortó a mantener todas las medidas preventivas.

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes Aegity. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).

El dengue es una crisis de salud pública en Honduras y en toda la región de las Américas.

Los síntomas del dengue pueden ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel.

La principal recomendación es acudir por asistencia médica cuando se presente el primer síntoma. (RO)