Casos de dengue se han reducido en 50 %, según autoridades

Tegucigalpa – Los casos de dengue en el primer cuatrimestre del año se redujeron en 50 % respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, indicó hoy el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejia.

“Actualmente hasta la semana epidemiológica número 18, tenemos una cantidad de tres mil treinta y cinco casos sospechosos de dengue, de estos, dos mil doscientos ochenta y cinco corresponden a clasificación de dengue con algún signo de peligro”, expresó el funcionario.

No obstante, exhortó a no reducir las medidas preventivas para evitar la propagación del zancudo responsable de transmitir el virus.

Es muy importante que la población hondureña haga su labor para eliminar los criaderos potenciales de zancudo, dijo.

“Hay que eliminar botellas, llantas y latas. Se debe cubrir los recipientes donde almacenamos agua, ya sea agua limpia, estar limpiando las cunetas, porque también en agua sucia el vector deposita su huevecillo”, detalló.

El dengue es causado por un virus con cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), todos presentes en Honduras. La circulación simultánea de estos serotipos aumenta el riesgo de casos graves, ya que una infección previa con un serotipo no protege contra los demás y puede agravar una segunda infección.

Honduras cerró el año 2025 con más de 17 mil casos de dengue y siete fallecidos por esta enfermedad. (RO)