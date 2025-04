Caso que estremecerá Honduras con perjuicio de L. 3 mil millones, anuncia fiscal que descarta persecución política

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya anunció la presentación de un caso que estremecerá a toda Honduras por un perjuicio de 3 mil millones de lempiras a las finanzas públicas, relacionado a la gestión del gobierno anterior aunque remarcó que no se trata de persecución política.

Reveló que esta mañana discutió un expediente de alto impacto con el titular de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), “un caso que va a estremecer a este país, caso de corrupción donde se robaron casi 3 mil millones de lempiras con lo que el pueblo pudo tener suficiente medicamente en los hospitales, más escuelas, puentes…”.

La cabeza de la Fiscalía hondureña especificó que el desfalco ocurrió en gobiernos anteriores, pero descartó que se trate de persecución política.

“Olviden esa cantaleta de persecución, por favor”, exclamó.

El Fiscal General, Johel Zelaya.

Sobre los incidentes del pasado 9 de marzo durante las elecciones primarias, respondió: “Ojalá sea la última vez que pudiera referirme al tema electoral. Al Ministerio Público no lo sorprende nadie, al Ministerio Público no le interesa las acusaciones de uno contra dos o dos contra uno, ni tampoco le interesan alboradas, cánticos, mensajes bonitos, cuerpos bonitos, feos, intentamos ser objetivos al momento de presentar una acusación”.

Reafirmó que siempre se critica que cada fiscal de turno obedece al gobierno, pero están engañados. “A mí no me interesa ningún partido político, me interesa aplicar la ley, la lealtad es con la ley, no hay que olvidar los principios, lo demás son posiciones políticas que a mí me tienen sin ningún cuidado”, declaró a periodistas este martes. JS