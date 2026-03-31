Caso Juan López: revelaciones internas exigen al nuevo fiscal romper con la impunidad

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Isis Rubio)– El asesinato del ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López, volvió a ocupar el centro del debate público tras las revelaciones de dos fiscales que comparecieron como testigos ante la Comisión Especial del Congreso Nacional en el juicio político contra el entonces fiscal general, Johel Zelaya. El caso, que ya simbolizaba la vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en Honduras, ahora expone con crudeza cómo la impunidad se sostiene desde adentro de las instituciones encargadas de combatirla.

Honduras arrastra un ciclo de violencia y abandono: 111 defensores ambientales asesinados en la última década y un 92 % de los casos sin respuesta. En ese mapa de riesgo, la muerte de Juan López es una herida abierta que vuelve a supurar.

Un crimen que nunca dejó de doler

El 14 de septiembre de 2024, Juan López —defensor del ecosistema y férreo opositor al proyecto minero en Tocoa— fue asesinado a tiros. Su muerte provocó condenas nacionales e internacionales. Aunque hubo detenciones preliminares, los autores intelectuales siguen sin ser identificados ni procesados.

Las comunidades, organizaciones y líderes religiosos han exigido justicia durante meses, pero el silencio institucional ha sido más fuerte que las respuestas.

Revelaciones que estremecen: manipulación, presiones y castigos internos

El juicio político contra Johel Zelaya destapó un entramado de decisiones internas que, según los testimonios, entorpecieron deliberadamente la investigación del asesinato de Juan López.

Entre los testigos comparecieron la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández y el auxiliar fiscal Fabricio Perdomo. Ambos describieron un ambiente de presiones, alteración de requerimientos fiscales, persecución laboral y suspensión de personal clave.

La pieza clave removida

La fiscal Paz Hernández relató que fue amenazada y removida de su cargo tras negarse a firmar un requerimiento fiscal “suavizado” en el caso de Juan López. Su investigación, que incluía órdenes de captura y líneas sólidas de responsabilidad, fue modificada sin justificación técnica.

Perdomo confirmó que presenció la audiencia de descargo contra la fiscal, donde se evidenció que las órdenes de captura fueron eliminadas en un nuevo requerimiento. “Se negó a presentar un documento alterado, y como consecuencia fue sometida a un proceso administrativo”, denunció.

Las declaraciones apuntan directamente a que el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, habría sido protegido mediante maniobras internas que frenaron la acción penal.

Exigencias al nuevo fiscal general: actuar ya

Tras las revelaciones, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió al nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, que ejerza de inmediato la acción penal contra Adán Fúnez por presunta obstrucción de la justicia y que presente requerimientos contra los posibles autores intelectuales del crimen.

La demanda es clara: el nuevo fiscal debe romper con el patrón de impunidad que marcó la gestión anterior.

“Para Juan, toda la verdad”: la voz moral del país

El sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, Ismael Moreno (Padre Melo), volvió a alzar la voz. A través de un mensaje en X, exigió que se esclarezca completamente el crimen:

“Exigimos toda la verdad sobre el crimen de Juan López. Deben caer todos los implicados, sin importar su posición política. Para Juan, toda la verdad”.

El sacerdote recordó que el caso no se reduce a dos gatilleros: hay un plan detrás, y uno de los sospechosos señalados es el exalcalde Fúnez. Melo ha sostenido movilizaciones, vigilias y llamados públicos durante meses, insistiendo en que este crimen no puede quedar en la impunidad.

Una prueba de fuego para el nuevo fiscal

El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera afirmó que el caso Juan López será una “prueba de fuego” para el fiscal Pablo Emilio Reyes. Recordó que la denuncia de la fiscal Paz sobre la interferencia de Johel Zelaya en la investigación debe ser tomada con seriedad.

Mejía destacó que trasladar el expediente de La Ceiba a San Pedro Sula fortaleció la investigación, pero advirtió que la implicación del exalcalde Fúnez debe investigarse sin privilegios.

Organizaciones juveniles también exigen acción

Jorge Jiménez, presidente de JOPRODEH, expresó preocupación por las revelaciones del juicio político. “Se evitó un requerimiento fiscal contra una persona clave en el caso. El llamado es para que el fiscal interino proceda con los requerimientos necesarios”, señaló.

Aseguró que este caso es solo uno entre muchos que fueron frenados por persecución política dentro del Ministerio Público.

Por qué la historia de Juan López importa

El asesinato de Juan López no es un hecho aislado: es un espejo del país. Refleja la colisión entre intereses económicos, presiones políticas y la fragilidad de quienes defienden los bienes comunes.

Su historia forma parte de Guardianes Silenciados, iniciativa de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) con apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, que documenta patrones de violencia y omisiones institucionales.

Recordar a Juan López es reconocer que defender el ambiente en Honduras sigue siendo una actividad de alto riesgo, y que el Estado tiene una deuda urgente con quienes protegen los territorios.

AME9320. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 13/09/2025.- Personas sostienen carteles con la imagen del ambientalista hondureño Juan López durante una peregrinación este sábado, en Tegucigalpa (Honduras). En memoria de López, la Comisión Nacional de Ecología Integral celebró en la capital hondureña una ‘Peregrinación de la esperanza por la justicia ecológica’. EFE/Germán Reyes

Un país atrapado en la impunidad ambiental

El informe Entre la Ley y el Abandono, elaborado por ASJ y el Conadeh, revela que el 92 % de los asesinatos de defensores ambientales no han sido castigados. La impunidad es casi total.

El estudio recomienda medidas urgentes como sistemas de alerta temprana, prevención territorial, consulta previa a pueblos indígenas, y fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.

Sin estas acciones, los defensores seguirán expuestos y los crímenes seguirán sin respuesta. (PD/ir)