Caso Juan López: el emblemático crimen en la administración Castro que deja en deuda a Gobierno

Tegucigalpa – El asesinato del ambientalista Juan López, es el emblemático crimen ocurrido en la administración de la presidenta Xiomara Castro y que deja en deuda al gobierno ya que todavía resuenan las voces que claman justicia.

– El MP ha procesado a los gatilleros, pero no todavía a los que ordenaron el crimen.

Hasta ahora no hay autores intelectuales judicializados por este caso, sí se avanzó en la captura de tres hechores del crimen.

El ambientalista Juan López fue ultimado el 14 de septiembre de 2024 de varios disparos cuando salía de la iglesia a la que se congregaba, la cual está ubicada en la colonia Favio Ochoa de Tocoa.

Juan López se destacó como un firme defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, y fue vocero del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Sus denuncias se basaban en entes y circunstancias que constituyen amenazas ambientales en la región. Su activismo lo condenó a procesos judiciales previos, incluso a prisión, de los cuales emergió con su voz intacta y más firme.

López tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2023.

Sin embargo, nunca gozó de protección y su vida fue arrebatada al salir de una iglesia en Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Desde el funeral de López, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, denunció el crimen como un claro mensaje de silencio y terror.

“El asesinato de nuestro hermano Juan López… fue un asesinato político… ¿Será que nos vamos a dejar derrotar por la decisión de los criminales de que nos quedemos con miedo y silencio?”, cuestionó el padre Melo.

En los meses posteriores, el sacerdote mantuvo firme su denuncia. En enero de 2025, rogó al Fiscal General. “Le ruego no deje que se archive en la impunidad el crimen de Juan López” fue su vehemente llamado. PD