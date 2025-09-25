Caso del yerno de Contreras lanzó al Ministerio Público al terreno pantanoso de la política: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana señaló este jueves que el caso que involucra al yerno del alcalde Steven Adolfo Fajardo y otras 14 personas por actos reñidos con la ley en el otorgamiento de contratos para obras de infraestructuras lanzó al Ministerio Público al terreno pantanoso de la política.

A través de su cuenta en la red social X, Orellana indicó que “el caso de San Pedro Sula es judicial y lo resolverán tribunales”, aunque agregó que plantearlo en este momento lo convirtió en político-electoral y lanzó el Ministerio Público al terreno pantanoso de la política, al que ya colgaron la diana de la sospecha.

En ese sentido, el también exministro de Transparencia cuestionó “¿Por qué no esperar después del 30 de noviembre?».

La acción del MP ha sido vista por los opositores como un acto de intimidación política, pues su investigación se realiza a menos de tres meses para el proceso electoral general. VC