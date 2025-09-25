Caso de exjuez Vallecillo, un ejemplo de cómo se violentan derechos, garantías y el debido proceso en Honduras: Codeh

Tegucigalpa – Para el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, el juicio contra el exjuez Marco Vallecillo es un ejemplo de cómo se violentan derechos, garantías y el debido proceso en Honduras.

“Hemos estado en ese juicio oral y público que puede servir a la escuela de derecho viendo cómo se desarrolla un juicio, cómo se violentan derechos, garantías y el debido proceso, como ha pasado en este juicio”, dijo el defensor de derechos humanos.

Maldonado considera que siguen los entuertos alrededor del caso de Marco Vallecillo, “aquí la aplicación de la justicia al estilo Honduras es así y vamos a esperar que el Tribunal de Sentencia tome una resolución, pero, reiteró “aquí ha habido violación al debido proceso desde un principio”.

“A Marco Vallecillo le tienden la trampa, utilizan su nombre para otra persona, para negociar con él. Hay testigos inclusive del Ministerio Público con cuestiones encontradas, cómo que no calzan”, afirmó.

Diversos sectores han expresado que al exjuez Marco Vallecillo se le violentó el debido proceso, por lo que este hecho puede ser invocado en su momento por el imputado. VC