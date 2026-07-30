Caso de exjefe de FFAA evidencia abusos del poder estatal contra periodistas, según Dumas

Tegucigalpa- El analista Rodolfo Dumas afirmó que el caso relacionado con periodistas y el exjefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández, trasciende un presunto delito contra el honor y plantea un debate más amplio sobre la libertad de expresión, los límites del poder del Estado y el papel de las Fuerzas Armadas en una democracia.

Dumas recordó que ya había advertido sobre las posibles consecuencias del caso y señaló que el análisis debía abordarse desde tres aspectos fundamentales: los límites del poder estatal, el uso de medios oficiales y las obligaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas.

“Queda claro que en los regímenes democráticos las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil”, sostuvo el analista, al explicar que esta subordinación no es únicamente simbólica, sino que constituye un mandato normativo que impide a la institución militar convertirse en un actor político o comunicacional al margen de sus funciones constitucionales.

En ese contexto, Dumas destacó que la libertad de expresión constituye un principio fundamental y que el Estado no solamente debe abstenerse de censurar, sino también garantizar condiciones para que el periodismo pueda ejercerse libremente y sin intimidaciones.

El analista cuestionó particularmente el uso de un medio estatal financiado con fondos públicos y administrado por una institución armada para emitir señalamientos contra periodistas. A su criterio, esa actuación no puede ser reducida a una simple opinión editorial.

“Era una obligación grave y no se trata solo de una opinión editorial como lo quieren presentar ahora, sino un acto de poder que es parte del Estado hacia ciudadanos que ejercen un rol de contrapeso y fiscalización”, afirmó.

Dumas consideró que cuando desde una institución estatal se realizan señalamientos agresivos y deslegitimadores contra comunicadores, la situación puede adquirir una dimensión distinta a la de una comunicación institucional.

En particular, cuestionó que se utilicen expresiones como “sicarios” para referirse a periodistas, al considerar que este tipo de calificativos puede constituir una forma de intimidación proveniente del aparato estatal.

“Cuando este poder se manifiesta en forma de señalamientos agresivos, deslegitimadores, como llamar sicarios al periodista, deja de ser una comunicación institucional y se convierte en intimidación oficial”, sostuvo.

Dumas señaló que, aunque actualmente las personas involucradas plantean el caso desde la perspectiva de un presunto delito contra el honor, a su juicio la controversia es mucho más amplia, porque involucra el ejercicio de la libertad de expresión, la responsabilidad de las instituciones públicas y los límites que deben observar quienes ejercen funciones estatales.

El analista insistió en que el debate debe centrarse no solamente en las consecuencias jurídicas de las expresiones cuestionadas, sino también en determinar hasta dónde puede llegar una institución pública cuando utiliza recursos y plataformas estatales para referirse a ciudadanos y, particularmente, a periodistas que ejercen una función de fiscalización.LB