Caso “Chequesol”: testigos relatan que entregaban el dinero de los cheques a Isis Cuéllar

Tegucigalpa – Este miércoles continuó la audiencia inicial en el caso “Chequesol” con la evacuación de testigos de parte del Ministerio Público que han salpicado a la diputada suspendida Isis Cuéllar.

Este caso salpica a Cuéllar y al exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

Cardona manifestó que las declaraciones de los testigos están perjudicando a Cuéllar porque son parte de su equipo de trabajo que brinda su versión de lo que sucedió en el departamento de Copán.

Mientras que el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que uno de los testigos relató cómo hizo la petición para el cambio de cheques y el traslado de otras personas a instituciones bancarias en la ciudad de San Pedro Sula para cambiarlos y entregar el efectivo a Cuéllar.

La audiencia inicial seguirá este jueves y se espera que para la próxima semana se evacuen las pruebas de la defensa de los imputados.

Relación de hechos

En este caso está imputados el exministro José Carlos Cardona, la diputada suspendida Isis Cuéllar, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

Las 12 personas son acusadas por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude.

Se investiga el destino de fondos de programas de desarrollo económico y social de Sedesol en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “chequesol” se basa en la revelación de un video entre Cuéllar y el exministro Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En el material audiovisual, la entonces congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

Cuéllar mencionó que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras. PD