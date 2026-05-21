Caso Carlos Luna: familia valora captura y ejecución de condena tras más de una década de espera

Tegucigalpa- Tras la reciente audiencia Ad-Hoc en el proceso penal por el asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López, el hijo de la víctima, César Luna, aseguró que el caso representa un proceso de justicia largamente esperado luego de décadas de impunidad.

El Poder Judicial condenó a Ítalo Iván Lemus, señalado por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista y homicidio en su grado de tentativa contra otra persona, a 18 años de prisión por asesinato y 8 años con 8 meses adicionales por tentativa de homicidio.

En declaraciones al noticiero TN5, César Luna afirmó que el fallo confirma una lucha de décadas contra la impunidad.

“Es un caso de impunidad extrema y no puede quedar en el olvido. Esta condena está firme desde el 10 de enero del 2013”, expresó.

Agregó que la familia ha mantenido una búsqueda constante de justicia: “Fueron 28 años de lucha, fuimos incluso a instancias internacionales para exigir justicia”.

“Hay otras órdenes de captura pendientes y otras personas involucradas que aún no han sido detenidas”, señaló Luna.

De igual forma, manifestó su preocupación por la seguridad del condenado dentro del sistema penitenciario, al recordar antecedentes de hechos violentos en casos similares con nuevos reclusos.

El caso se remonta a 1998, cuando ocurrió el asesinato del reconocido protector de la naturaleza en el departamento de Olancho, un hecho que desde entonces ha sido objeto de múltiples procesos judiciales y diligencias investigativas. AD