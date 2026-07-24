Caso Angie Peña: MP descarta intervención de la ATIC e informa llamará a declarar a Julissa Villanueva

Tegucigalpa – Autoridades del Ministerio Público informaron que las investigaciones en torno al caso de la joven Angie Peña continúan en curso, al tiempo que descartaron las versiones que circulan en medios y redes sociales sobre una supuesta intervención de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

– La ATIC nunca ha estado a cargo del caso de Angie Peña, dijo el portavoz Mora.

De acuerdo con la declaración oficial del portavoz Yuri Mora, varias personas se encuentran guardando prisión mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido con la joven. Asimismo, se confirmó que fiscales han sostenido reuniones con los familiares de la víctima para mantenerlos informados sobre el progreso del caso.

El ente acusador aclaró que, contrario a lo difundido, la ATIC no ha sido intervenida.

Explicaron que lo ocurrido responde a un recurso de habeas corpus presentado por el padre de Angie Peña ante un juzgado competente, acción que derivó en la presencia de una juez ejecutora en las instalaciones de la ATIC. No obstante, enfatizaron que dicha agencia nunca ha estado a cargo de la investigación del caso.

Según detalló Mora, el expediente ha sido manejado desde el inicio por fiscales de la unidad especializada en trata de personas y la unidad antisecuestros del Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes cuentan con experiencia en este tipo de delitos.

Las autoridades también señalaron que la solicitud de habeas corpus carece de fundamento en este contexto, ya que este recurso aplica cuando se presume que una persona está detenida ilegalmente, situación que —afirman— no corresponde al caso de Angie Peña.

Villanueva será llamada a declarar

En relación con declaraciones públicas de la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, el portavoz del Ministerio Público indicó que será citada para que presente formalmente las pruebas que respalden sus afirmaciones, con el objetivo de contribuir al avance de las investigaciones.

En paralelo, los fiscales destacaron que, en el marco de las pesquisas, se han logrado desarticular redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía, particularmente en Roatán, donde ya se han presentado requerimientos fiscales y se han obtenido sentencias condenatorias, incluso contra ciudadanos extranjeros.

Pese a estos avances en casos vinculados, el caso específico de Angie Peña aún no ha sido resuelto. Sin embargo, las autoridades reiteraron que las investigaciones siguen activas y que se continúa trabajando para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades. JS