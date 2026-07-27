Caso Angie Peña: cuatro años y medio de incertidumbre

Tegucigalpa (Por Aarón Dubón) – La madrugada del 1 de enero de 2022 cambió para siempre la vida de la familia Peña Melgares. Lo que comenzó como la celebración de un nuevo año en las playas de West Bay, Roatán, terminó convirtiéndose en uno de los casos de desaparición más complejos y mediáticos de Honduras.

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Angie Samantha Peña Melgares decidió dar un paseo en una moto acuática y nunca regresó. Durante las primeras horas, las autoridades sostuvieron que probablemente había sido arrastrada por las corrientes del mar Caribe. Sin embargo, su familia insistía en que la desaparición no era un accidente.

Cuatro años y medio después, la investigación gira alrededor de líneas de secuestro y trata de personas que apuntan a una estructura criminal conocida como “Delta Teams”, la cual enfrenta procesos judiciales.

Por su parte, organismos internacionales han requerido al Estado hondureño fortalecer las diligencias, y la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, sostiene públicamente que Angie continúa con vida y que el caso fue obstaculizado desde distintas instituciones del Estado.

Los Delta Teams

Las investigaciones del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones identificaron una organización denominada Delta Teams, integrada por ciudadanos hondureños y estadounidenses.

De acuerdo con los requerimientos fiscales, la estructura es señalada de dedicarse a la trata de personas, venta de personas, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Entre los principales imputados figuran los estadounidenses Gary Lee Johnston, William James Murdock y Harold Green, además del hondureño Gustavo Trejo. Posteriormente también fue incorporado Antony Frank Grayson como uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional.

La investigación sostiene que la desaparición de Angie permitió descubrir una estructura criminal mucho más amplia que operaba desde años atrás en Roatán.

En paralelo, Gary Lee Johnston fue condenado por delitos relacionados con trata de personas agravada y pornografía infantil en un proceso distinto al de Angie Peña, aunque las autoridades consideran que su captura derivó precisamente de las investigaciones iniciadas tras la desaparición de la joven.

Una familia que nunca dejó de buscar

Mientras las investigaciones avanzaban lentamente, la familia Peña mantuvo una intensa campaña pública para exigir respuestas.

Durante estos años ha acudido a organismos nacionales e internacionales, denunciando falta de información, retrasos procesales y una investigación fragmentada.

En enero de 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió una Acción Urgente ordenando al Estado hondureño fortalecer la búsqueda de Angie Peña, garantizar el acceso de la familia al expediente e investigar el caso con perspectiva de género.

En junio de 2026, los familiares denunciaron públicamente que esas recomendaciones seguían sin cumplirse.

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Afirmaron que la investigación permanece dividida entre distintas fiscalías, que continúan sin acceso pleno al expediente y que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas solicitadas por Naciones Unidas.

La familia aseguró que el teléfono celular de Angie desapareció temporalmente bajo custodia oficial y que posteriormente fue devuelto con conversaciones eliminadas. Asimismo, denunciaron que el teléfono de la hermana de Angie fue decomisado sin las formalidades legales correspondientes.

Walter Peña, padre de Angie, ha reiterado en múltiples ocasiones que la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida, pero cuestiona que, pese a las numerosas declaraciones oficiales, aún no exista una respuesta definitiva sobre su paradero.

Las acusaciones de Julissa Villanueva

La exviceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, se convirtió en la figura más vocal y controvcersial con lala evolución pública del caso.

Cuando asumió parte de las investigaciones desde la Secretaría descartó la tesis del accidente y comenzó a sostener públicamente que Angie había sido víctima de un secuestro.

En abril de 2024 afirmó que las autoridades ya sabían quién tenía a Angie, qué había ocurrido durante su rapto e incluso aseguró que existían indicios de que la joven seguía con vida.

También sostuvo que las capturas realizadas contra integrantes de la red “Delta Teams” surgieron precisamente de las investigaciones iniciadas por la desaparición de Angie.

Posteriormente, tras la condena de Gary Lee Johnston por otros delitos relacionados con trata de personas, calificó ese fallo como apenas “la punta del iceberg” y manifestó que esperaba condenas directamente relacionadas con el secuestro de Angie Peña.

Con el paso del tiempo, incluso tras permanecer fuera del país, sus declaraciones fueron adquiriendo un tono más confrontativo.

A finales de 2025 afirmó que durante la administración anterior las investigaciones avanzaban, pero posteriormente se habrían detenido, insinuando que existían intereses ligados al crimen organizado dentro de la estructura policial.

Recientemente, en julio de 2026 y tras varios meses de apariciones públicas progresivas, realizó las declaraciones más polémicas desde el inicio del caso.

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La exfuncionaria aseguró que existían testimonios protegidos que indicaban que Angie habría sido localizada con vida y posteriormente entregada a autoridades investigativas, pero no a su familia.

Además, denunció una presunta infiltración del crimen organizado dentro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), sostuvo que algunos operadores de justicia habrían obstaculizado el proceso y afirmó que ciertos testigos han sido intimidados.

«Angie Peña continúa privada de su libertad y es víctima del delito de trata de personas», manifestó,

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, rechazó que la ATIC hubiera estado a cargo del caso o que existiera una intervención dentro de esa institución.

Además, informó que Julissa Villanueva sería llamada a declarar para que presente formalmente las pruebas que respalden sus afirmaciones, mientras reiteró que las investigaciones continúan activas bajo fiscales especializados en trata de personas y antisecuestros.

Cuatro años han pasado sin Angie Peña.

Deuda con la verdad

Varios integrantes de la estructura Delta Teams permanecen bajo proceso penal por delitos relacionados con trata de personas y asociación para delinquir, mientras otros sospechosos siguen siendo buscados incluso mediante cooperación internacional.

No obstante, el proceso judicial aún no ha logrado responder la pregunta central que la familia lleva formulando desde hace más de cuatro años: ¿dónde está Angie Peña?

Las autoridades mantienen abierta la investigación y sostienen que continúan desarrollándose diligencias para esclarecer los hechos.

Por su parte, la familia insiste en que el caso no puede reducirse únicamente al procesamiento de algunos integrantes de una red criminal.

Considera que también deben investigarse las posibles responsabilidades institucionales derivadas de las denuncias de negligencia, omisiones y presunto encubrimiento ocurridas durante los primeros meses de la investigación.

La investigación abrió una ventana hacia las redes de trata de personas que operan en Islas de la Bahía, evidenció cuestionamientos sobre la actuación inicial de cuerpos policiales y operadores de justicia, motivó la intervención de organismos internacionales y colocó en el centro del debate la necesidad de fortalecer las investigaciones sobre desapariciones de mujeres en Honduras. AD