Casillas se incorpora al proyecto de Riquelme

Madrid.– Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este jueves la incorporación a su proyecto de Iker Casillas, exportero del conjunto blanco, que «tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club», según explicó a través de un comunicado oficial y de una carta dirigida a los socios.

De este modo, Casillas, junto a Raúl González y Fernando Hierro, formará parte del trío de excapitanes del Real Madrid que trabajarán junto a Enrique Riquelme en el caso de que gane las elecciones a Florentino Pérez el próximo domingo.

Raúl, si el empresario consigue la victoria, será director deportivo, mientras que Hierro ocupará el cargo de director de la cantera.

«Se refuerza un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas. Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial (Casillas), su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa», explica el citado comunicado.

Además, Riquelme subrayó la necesidad de impulsar un cambio en la forma de gobernar el club basado en «más transparencia, más democracia interna y más control sobre la gestión» con el objetivo de devolver al socio «al centro de las decisiones».

Asimismo, explicó que situará como uno de los pilares de su propuesta el blindaje del modelo histórico del Real Madrid como club propiedad de sus socios, comprometiéndose a impedir la entrada de inversores financieros en la estructura de la propiedad.

También enumeró una serie de medidas a las que se comprometerá si es elegido presidente: reducir la cuota de socio un 50 % con condiciones especiales para jóvenes, jubilados, y socios con dificultades, poner una lista de espera de abonos pública y transparente, sortear 10.000 nuevos abonos o crear la Ciudad del Socio en Valdebebas, entre otras. EFE