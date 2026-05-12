Casillas: «No quiero a Mourinho en el Real Madrid»

Madrid.- Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, afirmó este martes en su cuenta oficial de ‘X’ que no quiere que José Mourinho se el entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco.

«No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas».

Casillas coincidió con José Mourinho durante tres temporadas entre 2010 y 2013 y tuvo problemas con el técnico portugués, que llegó a sentar en el banquillo al que fuera portero del Real Madrid. EFE/ir