Casi un millón de vehículos circulan sin placa en Honduras, reconoce el IP

Tegucigalpa – La directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), Bessy Alvarado, informó que casi un millón de vehículos circulan actualmente sin placas en Honduras.

La funcionaria explicó que al inicio de la actual administración, en febrero, existían alrededor de 830 mil automotores sin identificación vehicular, pero la cifra ha aumentado debido al registro constante de nuevas unidades.

“Ya ascienden a casi un millón los vehículos que circulan sin placa”, expresó la funcionaria.

Alvarado señaló que diariamente ingresan más vehículos al sistema nacional, lo que ha incrementado la mora en la entrega de placas.

Ante esta situación, aseguró que el Instituto de la Propiedad trabaja con empresas internacionales interesadas en brindar el servicio de fabricación de placas.

Por su parte, estableció que se revisarán los componentes técnicos y de seguridad que tendrán las nuevas identificaciones vehiculares.

La directora sostuvo que resolver esta problemática es una prioridad para la institución y reiteró que esperan normalizar la identificación de los vehículos durante la actual administración. AD