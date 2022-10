Casi tres meses y caso está en el silencio, reclaman familiares de Belkis Molina

La Esperanza – A solo tres días de cumplirse tres meses del desaparecimiento de Belkis Molina, la familia refiere estar desesperada porque el caso ha caído en el olvido.

– La Policía Nacional aseguró hace unas semanas que estaba a punto de resolver el caso, pero no se volvió a saber nada al respecto.

María Molina, hermana de la joven desaparecida, dijo que “estamos desesperados, a estas alturas no sabemos nada el caso ha caído en el silencio total”.

Las autoridades no les han dado respuesta y continúan solo esperando, y ya sienten que hasta pierden la esperanza.

Reclamó que hay otro implicado en la desaparición de Belkis, que tiene orden de captura y no se sabe si hacen o no hacen algo para detenerlo, por ello la familia ha procedido a publicar la fotografía de él, porque ya no ven acción de las autoridades.

María pidió a las autoridades mayor celeridad y no olvidarse del caso de su hermana Belkis Molina, desaparecida en La Esperanza, Intibucá.

La pariente de Belkis, relató que la salud de sus padres se deteriora cada día debido al sufrimiento por el desaparecimiento de la joven, por lo que el llamado es para que se retome el caso y se emprendan acciones que den con el paradero de la joven, ya que la misma policía ha brindado declaraciones señalando que se encuentra con vida. LB